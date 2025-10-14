Microsoft прекращает поддержку Windows 10 с 14 октября

Компания Microsoft завершит техническую поддержку операционной системы Windows 10 с 14 октября 2025 года.
По данным компании, с этого момента пользователи больше не получат техподдержку, обновления системы безопасности и функций. Однако уже установленная операционная система останется функциональной.
Как ранее отмечали в Microsoft, использование Windows 10 после указанной даты небезопасно из-за повышенного риска заражения вирусами без регулярных обновлений. В связи с этим пользователям была дана рекомендация обновиться до Windows 11.
По данным Statcounter, на Windows приходится свыше 70% мирового рынка ОС. С долей почти 59% Windows 10 сохраняет лидерство среди версий, опережая Windows 11 с ее 38%.
Ранее аналитик Эльдар Муртазин сообщал, что подобная политика Microsoft направлена на увеличение продаж новых решений и приведет к необходимости обновления техники.