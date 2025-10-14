Массовая драка между сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) в балаклавах и гражданскими произошла в Тернополе. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщил украинский портал «Страна.ua».
По его данным, конфликт начался после того, как военкомы заблокировали машину тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного. Позже он смог уехать, но потасовка не закончилась.
При этом люди кричали «Позор» в адрес сотрудников ТЦК, передает РИА Новости.
Гражданина Украины, страдающего от эпилепсии, принудительно мобилизовали сотрудники ТЦК. В результате приступа он умер в автобусе, когда ждал прохождения медицинской комиссии. О трагедии рассказали в российских силовых структурах. Инцидент произошел в черкасском ТЦК. Причем официальной причиной смерти назвали удар головой об асфальт.
Доля людей со всевозможными болезнями, которые попадают под принудительную мобилизацию на Украине, теперь может увеличиться, потому что, как стало известно, сотрудники ТЦК стали осуществлять наблюдение за гражданами, в том числе около аптек.