Microsoft прекратила поддержку Windows 10 во всём мире

Корпорация Microsoft официально завершила поддержку Windows 10 на глобальном уровне. В компании сообщили, что поддержка операционной системы закончилась 14 октября.

«На этом этапе техническая помощь, обновления компонентов и обновления для системы безопасности больше не будут предоставляться», — говорится в сообщении.

Хотя Windows 10 продолжит работать, компьютеры с этой версией ОС станут более уязвимыми к вирусам и вредоносным программам. Это произойдёт из-за отсутствия обновлений системы безопасности.

Компания ещё в сентябре предупреждала об окончании технической поддержки Windows 10. Первый и последний патч безопасности для этой платформы выпустили в октябре.

