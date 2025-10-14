«БАД-контроль»: В России будут проверять назначение врачами активных добавок

Напомним, что в России с 1 сентября врачи получили право официально выписывать БАДы. Если раньше они могли лишь неофициально рекомендовать их, то теперь разрешено назначать добавки по рецепту — но только зарегистрированные в стране и при наличии медицинских показаний. При этом медикам запрещено сотрудничать с производителями БАД в целях рекомендации их продукции и получать от них образцы.