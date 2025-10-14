«БАД-контроль»: В России будут проверять назначение врачами активных добавок

Контроль над соблюдением правил назначения врачами биологически активных добавок (БАД) будет осуществляться Росздравнадзором. Такое решение содержится в постановлении правительства, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.
Уточняется, что соблюдение медицинскими организациями и их сотрудниками «требований, связанных с назначением биологически активных добавок» включено в предмет государственного контроля. Соответствующая норма содержится в поправках, внесенных в положение о федеральном надзоре качества и безопасности медицинской деятельности.
Напомним, что в России с 1 сентября врачи получили право официально выписывать БАДы. Если раньше они могли лишь неофициально рекомендовать их, то теперь разрешено назначать добавки по рецепту — но только зарегистрированные в стране и при наличии медицинских показаний. При этом медикам запрещено сотрудничать с производителями БАД в целях рекомендации их продукции и получать от них образцы.
Накануне депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о целевом обучении для будущих медиков и фармацевтов, поступивших на бюджет.