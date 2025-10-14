Ричмонд
В ГД предложили увеличить детский прожиточный минимум

Детский прожиточный минимум хотят увеличить до средних затрат на ребенка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко («Справедливая Россия — За правду») направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить детский прожиточный минимум до уровня реальных средних затрат на содержание ребенка, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность внесения изменений в действующее правовое регулирование в части установления величины прожиточного минимума для детей с целью укрепления социальной стабильности и стимулирования демографического роста», — сказано в обращении.

Инициативой предлагается рассмотреть вопрос о повышении установленного прожиточного минимума для детей до уровня, максимально приближенного к фактическим средним расходам домохозяйств на содержание ребёнка, на уровне не ниже 25 тысяч рублей.

Подобная корректировка, по мнению Аксененко, позволит обеспечить реальное исполнение гарантий социальной защиты, повысит адресность и эффективность предоставляемых мер поддержки и будет способствовать созданию условий для улучшения демографической ситуации.

В письме депутат напомнил, что, согласно постановлению кабмина, величина прожиточного минимума для детей установлена в размере 17 201 рубля.

Он привел данные, подтвержденные мониторингом ВЦИОМ, согласно которым затраты семей на подготовку ребёнка к школе в 2024 году достигли уровня 53 548 рублей на одного ребёнка. По словам Аксененко, указанные данные свидетельствуют о том, что фактические расходы родителей превышают норматив, установленный действующим правовым регулированием.