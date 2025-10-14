Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масштабные отключения воды ждут Владивосток на неделе

Во Владивостоке в течение трех дней, с 14 по 16 октября, запланированы отключения холодного водоснабжения. Это следует из графика «Приморского водоканала».

Источник: ДЕЙТА

Как сообщили в городских службах, часть домов останется без воды из-за аварийных и плановых ремонтных работ.

Первое крупное отключение пройдет 14 октября с 9:00 до 21:00. Воду временно перекроют для устранения аварии. Без водоснабжения останутся десятки улиц, включая Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова, Аллилуева, Баляева, Всеволода Сибирцева, Красного Знамени, Луговую, Снеговую, Тунгусскую, Толстого, Шепеткова и другие.

На следующий день, 15 октября, с 9:00 до 19:00 запланированы плановые ремонтные работы. Отключения коснутся домов по улицам Волгоградской, Гамарника и Постышева.

16 октября с 9:00 до 19:00 специалисты продолжат работы на сетях. Вода будет отсутствовать по адресам на улицах Героев Варяга и Иртышской.

Полный список адресов можно уточнить на сайте ресурсоснабжающей организации.