Масштабные отключения воды ждут Владивосток на неделе

Как сообщили в городских службах, часть домов останется без воды из-за аварийных и плановых ремонтных работ.
Первое крупное отключение пройдет 14 октября с 9:00 до 21:00. Воду временно перекроют для устранения аварии. Без водоснабжения останутся десятки улиц, включая Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова, Аллилуева, Баляева, Всеволода Сибирцева, Красного Знамени, Луговую, Снеговую, Тунгусскую, Толстого, Шепеткова и другие.
На следующий день, 15 октября, с 9:00 до 19:00 запланированы плановые ремонтные работы. Отключения коснутся домов по улицам Волгоградской, Гамарника и Постышева.
16 октября с 9:00 до 19:00 специалисты продолжат работы на сетях. Вода будет отсутствовать по адресам на улицах Героев Варяга и Иртышской.
Полный список адресов можно уточнить на сайте ресурсоснабжающей организации.