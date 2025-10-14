Фильм «Август» 2025 года — что не так с новой экранизацией за 8 млн долларов с Безруковым в главной роли

Если книга про работу профессионалов и про то, что она часто бывает скучной, утомительной и даже безрезультатной — раскручивание каждой ниточки, каждой зацепки, многие из которых могут вести в никуда. Автор блестяще погружает читателя в рутину, герои у него выглядят профессионалами, кропотливо делающими свою работу. В «Августе» же, где изначально отлично заявили акцент на интеллектуальную работу, психологизм и внимание к деталям, очень быстро начинает просматриваться упор на экшен. Таманцев находит следы в лесу не потому, что он, как ищейка, терпеливо и кропотливо осматривает и обнюхивает каждый метр земли. Нет, он натыкается на эти следы случайно, буквально падая на них во время перестрелки с бывшими полицаями. Никакого профессионализма, просто везение. Скучному поиску и наблюдению, как отмечает зритель, времени уделяется всё меньше, а экшену — больше.