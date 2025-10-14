«ВНЖ отобрали и пенсию заблокировали»: Пенсионера выслали из Латвии за незнание языка

После официального решения о депортации в 2025 году пенсионера поместили в Центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе, где он провёл неделю без связи. Затем его под конвоем доставили до границы Латвии и России. Последний раз Григорий выходил на связь, сообщая, что его везут автобусом в Москву, после чего пропал. Журналисты и общественники несколько дней пытались его найти.