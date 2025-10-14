«ВНЖ отобрали и пенсию заблокировали»: Пенсионера выслали из Латвии за незнание языка

Власти Латвии выслали из страны 74-летнего пенсионера Григория за незнание государственного языка. Мужчина, который проживал в Латвии с 1971 года, рассказал RT, что вернуться в Россию ему некуда — там у него нет ни близких, ни родных.
Известно, что в 2023 году Григорий не сдал экзамен на знание языка, после чего лишился вида на жительство и всех социальных выплат.
«ВНЖ отобрали и пенсию заблокировали ещё полтора года назад», — приводит источник слова мужчины.
После официального решения о депортации в 2025 году пенсионера поместили в Центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе, где он провёл неделю без связи. Затем его под конвоем доставили до границы Латвии и России. Последний раз Григорий выходил на связь, сообщая, что его везут автобусом в Москву, после чего пропал. Журналисты и общественники несколько дней пытались его найти.
Как выяснил RT, сейчас мужчина находится в одном из московских центров социальной адаптации. У него есть только свидетельство о рождении и заграничный паспорт, но нет российского паспорта, из-за чего он не может приобрести сим-карту.
Сын Григория Руслан живёт в Германии, однако давно не выходил на связь.
Ранее стало известно, что власти Латвии планируют депортировать почти тысячу граждан России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко прокомментировала решение Латвии, назвав направленные на депортацию россиян меры проявлением нацизма и несправедливости.