Мобильную пусковую установку X-MAV для ракет Tomahawk представили в США

Ранее Медведев прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что если глава РФ Владимир Путин не урегулирует конфликт на Украине, то для «него это плохо кончится». Он отметил, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно, а запуск ракеты будут осуществлять военные Соединенных Штатов Америки.