Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мобильную пусковую установку X-MAV для ракет Tomahawk представили в США

Компания Oshkosh Defense представила в Соединенных Штатах линейку мобильных пусковых установок X-MAV для ракет Tomahawk. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщается на сайте организации.

Компания Oshkosh Defense представила в Соединенных Штатах линейку мобильных пусковых установок X-MAV для ракет Tomahawk. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщается на сайте организации.

Фирма показала семейство многоцелевых автономных транспортных средств (FMAV) на выставке AUSA 2025. В серию входят многоцелевой автономный аппарат (X-MAV) — пусковая установка с возможностью автономного пуска, которая работает с дальнобойными боеприпасами. X-MAV может быть вооружен четырьмя ракетами Tomahawk.

У среднего многоцелевого автономного аппарата (M-MAV) имеются функции дистанционного управления и автоматизированного снабжения. Он оснащен семейством боеприпасов реактивной системы залпового огня. Легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) имеет модульную конструкцию. Его можно использовать для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы.

Представитель Oshkosh Defense Пэт Уильямс сообщил, что семейство мобильных пусковых установок разработано на базе проверенных тактических машин.

Обращение с такими сложными ракетами как Tomahawk потребует участия специалистов из США. Об этом 13 октября высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Ранее Медведев прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что если глава РФ Владимир Путин не урегулирует конфликт на Украине, то для «него это плохо кончится». Он отметил, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно, а запуск ракеты будут осуществлять военные Соединенных Штатов Америки.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше