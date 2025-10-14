Мобильную пусковую установку X-MAV для ракет Tomahawk представили в США

Компания Oshkosh Defense представила в Соединенных Штатах линейку мобильных пусковых установок X-MAV для ракет Tomahawk. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщается на сайте организации.
Фирма показала семейство многоцелевых автономных транспортных средств (FMAV) на выставке AUSA 2025. В серию входят многоцелевой автономный аппарат (X-MAV) — пусковая установка с возможностью автономного пуска, которая работает с дальнобойными боеприпасами. X-MAV может быть вооружен четырьмя ракетами Tomahawk.
У среднего многоцелевого автономного аппарата (M-MAV) имеются функции дистанционного управления и автоматизированного снабжения. Он оснащен семейством боеприпасов реактивной системы залпового огня. Легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) имеет модульную конструкцию. Его можно использовать для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы.
Представитель Oshkosh Defense Пэт Уильямс сообщил, что семейство мобильных пусковых установок разработано на базе проверенных тактических машин.
Обращение с такими сложными ракетами как Tomahawk потребует участия специалистов из США. Об этом 13 октября высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
Ранее Медведев прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что если глава РФ Владимир Путин не урегулирует конфликт на Украине, то для «него это плохо кончится». Он отметил, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно, а запуск ракеты будут осуществлять военные Соединенных Штатов Америки.