Против Пугачёвой подали четвертый иск из-за скандального интервью: подробности

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин пояснил, что последнее интервью Пугачевой станет вещественным доказательством по уголовному делу. По оценкам эксперта, за высказывания артистке, находящейся за границей, может грозить до 20 лет лишения свободы. Несмотря на то, что Пугачева покинула Россию три года назад, она продолжает зарабатывать на родине, получая по 28 миллионов рублей в год за старые хиты.