Против Пугачёвой подали четвертый иск из-за скандального интервью: подробности

Согласно данным Одинцовского суда Московской области, ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев в четвертый раз подал ходатайство о принятии к производству своего иска к певице Алле Пугачевой на сумму 1,5 млрд рублей. Об этом пишет РИА Новости.
«В суде зарегистрирован иск Трещева к Пугачевой», — передает агентство.
При этом иск еще не принят к рассмотрению.
Напомним хронологию подачи исков Трещевым к Пугачевой. Так, до этого он уже подавал иск в три столичных суда — Пресненский, Савеловский и Тверской. При этом последний вернул заявление из-за неправильной подсудности, но Трещев подал его снова, и иск был принят к учету.
Ранее Савеловский суд приостановил иск Трещева, после чего ветеран сообщил, что суд возложил обязанность по предоставлению адреса ответчика на самого заявителя, несмотря на то, что в исковом заявлении содержалась соответствующая просьба к суду.
Трещев утверждает, что в недавнем интервью Пугачева дискредитировала честь главы российского государства, ставила под сомнение обоснованность его решений, допускала оскорбительные высказывания в адрес армии и правоохранительных органов, одновременно выражая одобрение в отношении лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Трещев также пояснил, что подал иск о защите чести, поскольку слова Пугачевой, по его заявлению, он воспринял «на свой счет». Уточняется, что если он выиграет дело, Трещев намерен оставить себе лишь 1 рубль, перечислив остальные средства в федеральный бюджет на помощь ветеранам.
Однако накануне адвокат Сергей Жорин оценил перспективы иска о взыскании с Пугачевой 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда. По его мнению, подобные судебные требования не имеют юридических перспектив для удовлетворения.
Ранее глава ФПБК Виталий Бородин пояснил, что последнее интервью Пугачевой станет вещественным доказательством по уголовному делу. По оценкам эксперта, за высказывания артистке, находящейся за границей, может грозить до 20 лет лишения свободы. Несмотря на то, что Пугачева покинула Россию три года назад, она продолжает зарабатывать на родине, получая по 28 миллионов рублей в год за старые хиты.