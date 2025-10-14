Индия планирует увеличить поставки лекарств в Россию

По данным аналитической компании RNC Pharma, с января по август 2025 года Индия экспортировала в Россию 196,3 млн упаковок лекарств, что на 7% больше, чем за тот же период в 2024 году. Такой рост отражает растущий спрос и укрепление фармацевтического сотрудничества между странами.