Индия планирует увеличить поставки лекарств в Россию

Нью-Дели планирует в 2026 году увеличить поставки лекарств в Россию, уделяя особое внимание экспорту антидепрессантов. Об этом «Известиям» сообщил почётный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии Дивеш Кумар.
Он подчеркнул, что уже сейчас несколько индийских фармкомпаний поставляют антидепрессанты в Россию, однако с 2026 года объёмы поставок существенно возрастут. «В 2026 году вы увидите больше индийских лекарств в российских аптеках», — заявил он.
По данным аналитической компании RNC Pharma, с января по август 2025 года Индия экспортировала в Россию 196,3 млн упаковок лекарств, что на 7% больше, чем за тот же период в 2024 году. Такой рост отражает растущий спрос и укрепление фармацевтического сотрудничества между странами.
Ранее стало известно, что в России появилось 540 новых лекарств, объем упаковок которых составил 52,1 млн рублей.