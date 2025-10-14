Ричмонд
Автобус с пассажирами обстреляли на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском обстреляли пассажирский автобус. По предварительным данным, в транспортное средство было произведено несколько выстрелов, предположительно из пневматического оружия. Об этом сообщает telegram-канал Amur Mash.

