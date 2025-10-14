В Госдуме предложили повысить детский прожиточный минимум

«Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность внесения изменений в действующее правовое регулирование в части установления величины прожиточного минимума для детей с целью укрепления социальной стабильности и стимулирования демографического роста», — сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа. Аксененко уточнил, что предлагает установить детский прожиточный минимум на уровне не ниже 25 тысяч рублей.