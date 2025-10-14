Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КХЛ пожизненно отстранила судью, ошибочно засчитавшего победный гол СКА

Благодаря этой игре СКА сумел прервать серию из пяти поражений подряд.

Источник: Аргументы и факты

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о пожизненной дисквалификации арбитра видеоповторов, допустившего грубую ошибку при рассмотрении спорного момента в матче между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом». Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Инцидент произошёл в третьем периоде, когда судья неправомерно засчитал гол, забитый защитником СКА Андреем Педаном. Этот эпизод стал решающим — встреча завершилась победой петербургского клуба со счётом 2:1.

Благодаря этой игре СКА сумел прервать серию из пяти поражений подряд, не побеждая с 27 сентября. После 14 матчей команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции, имея 15 очков. «Автомобилист», в свою очередь, располагается на второй позиции Восточной конференции с 21 очком после 16 встреч.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о перспективах своей отставки на фоне неудачных результатов команды в текущем сезоне.