КХЛ пожизненно отстранила судью, ошибочно засчитавшего победный гол СКА

Благодаря этой игре СКА сумел прервать серию из пяти поражений подряд, не побеждая с 27 сентября. После 14 матчей команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции, имея 15 очков. «Автомобилист», в свою очередь, располагается на второй позиции Восточной конференции с 21 очком после 16 встреч.