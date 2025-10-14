КХЛ пожизненно отстранила судью, ошибочно засчитавшего победный гол СКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о пожизненной дисквалификации арбитра видеоповторов, допустившего грубую ошибку при рассмотрении спорного момента в матче между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом». Об этом сообщили в пресс-службе лиги.
Инцидент произошёл в третьем периоде, когда судья неправомерно засчитал гол, забитый защитником СКА Андреем Педаном. Этот эпизод стал решающим — встреча завершилась победой петербургского клуба со счётом 2:1.
Благодаря этой игре СКА сумел прервать серию из пяти поражений подряд, не побеждая с 27 сентября. После 14 матчей команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции, имея 15 очков. «Автомобилист», в свою очередь, располагается на второй позиции Восточной конференции с 21 очком после 16 встреч.
