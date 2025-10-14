Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 14 октября 2025

Ну что, сибиряки, готовы к зиме? Погода в Иркутске 14 октября 2025 года говорит о том, что морозы набирают обороты! Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем в городе будет облачно, но, благо, с прояснениями. Также ожидается слабый снег, ветер северо-западный 5−10 м/с. Шкала термометра остановится на отметке 0…-2 градусов, температура ночью −5…-7.