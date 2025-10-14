Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 14 октября 2025

Ну что, сибиряки, готовы к зиме? Погода в Иркутске 14 октября 2025 года говорит о том, что морозы набирают обороты! Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем в городе будет облачно, но, благо, с прояснениями. Также ожидается слабый снег, ветер северо-западный 5−10 м/с. Шкала термометра остановится на отметке 0…-2 градусов, температура ночью −5…-7.
— Переменная облачность, местами небольшой снег, в Слюдянском районе умеренный снег, ветер северо-западный, северо-восточный 5−10 м/с, днем порывы до 13 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье будет чуть теплее, воздух прогреется до +1 градуса, местами −4. Если солнце так и не появится, то ожидается −6…-11. Температура ночью −4…-9, при прояснении −14…-19. Вот что обещает погода в Иркутске 14 октября 2025 года.
