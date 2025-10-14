В Хабаровском крае строится новый аэропорт

Здание нового аэровокзала в поселке Аян планируется ввести в эксплуатацию не позднее 2027 года, его строительство уже начато. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Здание аэропорта было построено еще в 1984 году, и к настоящему времени оно порядком обветшало. Было принято решение об его реконструкции.
— Сегодня здание аэровокзала не выдерживает критики. В нем холодно, оно продувается ветрами. В новом же будет комфортно как пассажирам, так и сотрудникам. Кроме того, оно будет быстровозводимое, каркасное, отвечающее требованиям доступности для маломобильных групп населения, — сообщил глава Аяно-Майского района Сергей Альбертовский.
Работы выполняет ООО «Профстрой» (г. Иркутск). Как отметил Сергей Альбертовский, большая часть строительных материалов уже завезена. В ближайшие дни ожидается прибытие еще одного судна, после чего можно будет приступать непосредственно к возведению здания.
— Ввод в эксплуатацию нового аэровокзала станет значимым шагом для развития транспортной доступности района и удобства пассажиров, — подчеркнул министр транспорта Хабаровского края Константин Кравцов.
— Взлетно-посадочная полоса находится в непростых географических условиях, поэтому речь об ее удлинении не ведется, — добавил Сергей Альбертовский. — Однако ее реконструкция необходима.
В свою очередь и. о. генерального директора АО «Хабаровские авиалинии» Антон Русин заявил, что компания рассматривает вопрос приобретения самолетов, которые способны совершать посадку в суровых условиях аэропорта Аян.