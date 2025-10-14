В Хабаровском крае строится новый аэропорт

— Сегодня здание аэровокзала не выдерживает критики. В нем холодно, оно продувается ветрами. В новом же будет комфортно как пассажирам, так и сотрудникам. Кроме того, оно будет быстровозводимое, каркасное, отвечающее требованиям доступности для маломобильных групп населения, — сообщил глава Аяно-Майского района Сергей Альбертовский.