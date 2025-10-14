В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за продажу вейпов

Ответственность за незаконный оборот вейпов позволят закрыть «серую зону».
В Госдуме предложили закрепить в Уголовном кодексе ответственность за изготовление, хранение, распространение и употребление электронных сигарет и жидкостей к ним. С таким предложением выступили Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и заместитель руководителя фракции Елена Драпеко.
«Предлагается рассмотреть возможность внесения поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, которые бы устанавливали четкие меры ответственности за изготовление, хранение, распространение и употребление вейпов и жидкостей к ним по аналогии с составами преступлений в сфере оборота наркотических средств», — говорится в письме депутатов к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Текст обращения оказалось в распоряжении агентства ТАСС.
Депутаты также предлагают МВД подготовить и представить в Госдуму свои предложения по созданию системы ответственности за незаконный оборот вейпов. По мнению авторов инициативы, такие меры позволят закрыть «серую зону» в регулировании электронных сигарет и предотвратить дальнейшее распространение вредных привычек среди молодежи. Елена Драпеко подчеркнула, что вопрос касается не только противодействия зависимости, но и формирования культурных приоритетов в обществе.
Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявлял о большем вреде вейпов по сравнению с табаком и их негативном влиянии на репродуктивную систему. Также он анонсировал законопроект о полном запрете продажи вейпов, который не предусматривал уголовной ответственности за их хранение и использование.