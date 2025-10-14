В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за продажу вейпов

Депутаты также предлагают МВД подготовить и представить в Госдуму свои предложения по созданию системы ответственности за незаконный оборот вейпов. По мнению авторов инициативы, такие меры позволят закрыть «серую зону» в регулировании электронных сигарет и предотвратить дальнейшее распространение вредных привычек среди молодежи. Елена Драпеко подчеркнула, что вопрос касается не только противодействия зависимости, но и формирования культурных приоритетов в обществе.