Курение вэйпов может обернуться тюрьмой: В Госдуме выступили с инициативой

В Госдуме хотят ввести уголовное наказание за оборот вейпов.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и заместитель руководителя партии Елена Драпеко предложили главе МВД Владимиру Колокольцеву ввести уголовное наказание за изготовление, хранение, распространение и использование вейпов. Копия обращения имеется у ТАСС.

Также депутаты выступили с обращением к МВД с просьбой подготовить и направить в Госдуму предложения по установлению ответственности за незаконный оборот вейпов. Это, по их мнению, поможет устранить правовую неопределенность и предотвратить злоупотребления.

«Сегодня мы видим, как вейпы превращаются из модного аксессуара в инструмент распространения опасных веществ», — подчеркнул Гусев.

При этом Драпеко добавила, что вопрос заключается не только в борьбе с зависимостью, но и в культурных ориентирах общества.

Ранее об ограничении использования вэйпов говорили и в регионах. Так, депутаты Тюменской областной думы рассмотрели проект, который полностью запрещает покупку, использование и распространение электронных сигарет и вейпов.