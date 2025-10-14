Юрист рассказала о малоизвестной надбавке к зарплате

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В некоторых ситуациях сотруднику, замещающему временно отсутствующего коллегу, полагается доплата, рассказала агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.
Все зависит от того, как оформлено и как происходит замещение, пояснила она. Согласно Трудовому кодексу, вариантов может быть несколько.
Если работник замещает коллегу, который выполняет схожие должностные обязанности, и в его должностной инструкции предусмотрены подобные замещения, письменного согласия не требуется и доплаты не будет.
Но если работник помимо предусмотренных трудовым договором обязанностей выполняет работу по другой профессии, и этого не оговаривается в должностной инструкции, то все меняется.
«Тогда срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон», — разъясняет адвокат.