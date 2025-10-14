TMZ: Алек Болдуин и его брат попали в аварию, врезавшись в дерево на автомобиле

Голливудский актер Алек Болдуин и его брат Стивен попали в аварию, врезавшись в дерево на машине. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщило издание TMZ.
— Оскароносный актер и его брат Стивен попали в ДТП в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, врезавшись бампером своего Range Rover в дерево, — сказано в статье.
На фото и видеозаписях, которые попали в распоряжение портала, братьев Болдуин можно видеть ходящими под дождем вокруг разбитого автомобиля, бампер и капот которого помялись при ударе об дерево. Позже Алек и Стивен, дождавшись прибытия полицейских, покинули место аварии на другом внедорожнике.
В публикации отмечается, что неизвестно, кто из братьев был за рулем в момент ДТП.
В июле иск Алека Болдуина о преследовании был отклонен по решению судьи в штате Нью-Мексико. Он в своем обращении сообщил, что прокуроры и следователи намеренно неверно распорядились доказательствами в ходе расследования трагического инцидента, когда он случайно застрелил оператора на съемках фильма «Ржавчина».
Убийство, о котором идет речь, произошло в октябре 2022 года, когда Болдуин взял в руки пистолет, который по всем правилам съемочного процесса должен был быть не заряжен. Но оружие выстрелило. Погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза получил серьезное ранение.