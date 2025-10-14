TMZ: Алек Болдуин и его брат попали в аварию, врезавшись в дерево на автомобиле

На фото и видеозаписях, которые попали в распоряжение портала, братьев Болдуин можно видеть ходящими под дождем вокруг разбитого автомобиля, бампер и капот которого помялись при ударе об дерево. Позже Алек и Стивен, дождавшись прибытия полицейских, покинули место аварии на другом внедорожнике.