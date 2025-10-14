Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7,2 км

Выброс пепла зафиксировали исследователи на вулкане Ключевском на Камчатке, высота столба составила 7,2 км, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«14 октября в 08:40 по камчатскому времени (23:40 мск 13 октября) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевского на 7,2 километра над уровнем моря», — отметило учреждение в своём Telegram-канале.
Пепловый шлейф протянулся на 57 км в восточном направлении. В связи с активностью вулкана объявлен «оранжевый» код опасности для авиации.
Напомним, 13 октября вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 км. Шлейф протянулся на 33 км на юго-запад. 8 октября выброс пепла на высоту до 5,4 км произошёл на камчатском вулкане Шивелуче.