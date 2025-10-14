Ричмонд
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7,2 км

Пепловый шлейф протянулся на 57 км в восточном направлении.

Источник: Аргументы и факты

Выброс пепла зафиксировали исследователи на вулкане Ключевском на Камчатке, высота столба составила 7,2 км, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«14 октября в 08:40 по камчатскому времени (23:40 мск 13 октября) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевского на 7,2 километра над уровнем моря», — отметило учреждение в своём Telegram-канале.

Пепловый шлейф протянулся на 57 км в восточном направлении. В связи с активностью вулкана объявлен «оранжевый» код опасности для авиации.

Напомним, 13 октября вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 км. Шлейф протянулся на 33 км на юго-запад. 8 октября выброс пепла на высоту до 5,4 км произошёл на камчатском вулкане Шивелуче.