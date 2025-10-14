Расчёты ударных беспилотников 3-й штурмовой роты 291-го полка 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск «Днепр» за последний месяц уничтожили свыше 30 целей ВСУ в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил командир подразделения с позывным «Немец».
По его словам, бойцы выполняют задачи в районе населённого пункта Работино, где украинская сторона активно удерживает оборону и оказывает серьёзное сопротивление. Несмотря на это, российские силы продолжают планомерное наступление. Командир отметил, что расчёты FPV-дронов действовали результативно и продемонстрировали высокую эффективность.
Он уточнил, что удары наносились по живой силе противника, технике, а также по боевикам, укрывшимся в укреплениях.
Ранее российские бойцы с помощью ударного беспилотника уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Сумской области.