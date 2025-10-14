Стала известна дата реванша Петра Яна с чемпионом UFC

Петр Ян, 32-летний российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории, провел в профессиональной карьере 24 поединка, одержав 19 побед и потерпев пять поражений. В марте 2023 года он уже встречался в октагоне с Мерабом Двалишвили, уступив ему по итогам судейского решения. На данный момент Петр Ян занимает вторую строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе.