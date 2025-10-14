«Выглядит напуганным»: в США заметили страх Макрона перед Трампом

Во время рукопожатия на открытии саммита по Газе президент Франции Эммануэль Макрон заметно испугался американского лидера Дональда Трампа. Такое наблюдение в социальной сети X выразил журналист Ник Сортор.
«Президент Франции Макрон выглядит напуганным, когда президент Трамп его избивает и чуть не отрывает ему руку», — отметил Сортор.
Он также отметил, что в общении с европейскими лидерами Трамп неизменно занимает доминирующую позицию, что, по его мнению, даёт ему преимущество в подобных контактах.
Напомним, на саммите в Египте, как видно из записи трансляции на YouTube-канале DWS News, глава Белого дома почти полминуты удерживал руку Эммануэля Макрона, обмениваясь с ним репликами с натянутой улыбкой.
При этом Макрон оказался единственным, кого Трамп так перетягивал. С другими лидерами американский президент вел себя более сдержанно: просто пожимал руки и затем поднимал большой палец в камеру.