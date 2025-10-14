Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Выглядит напуганным»: в США заметили страх Макрона перед Трампом

Журналист Сортор заявил, что Макрон испугался Трампа во время рукопожатия.

Источник: Комсомольская правда

Во время рукопожатия на открытии саммита по Газе президент Франции Эммануэль Макрон заметно испугался американского лидера Дональда Трампа. Такое наблюдение в социальной сети X выразил журналист Ник Сортор.

«Президент Франции Макрон выглядит напуганным, когда президент Трамп его избивает и чуть не отрывает ему руку», — отметил Сортор.

Он также отметил, что в общении с европейскими лидерами Трамп неизменно занимает доминирующую позицию, что, по его мнению, даёт ему преимущество в подобных контактах.

Напомним, на саммите в Египте, как видно из записи трансляции на YouTube-канале DWS News, глава Белого дома почти полминуты удерживал руку Эммануэля Макрона, обмениваясь с ним репликами с натянутой улыбкой.

При этом Макрон оказался единственным, кого Трамп так перетягивал. С другими лидерами американский президент вел себя более сдержанно: просто пожимал руки и затем поднимал большой палец в камеру.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше