В Иркутске простятся с Почетным гражданином Валентиной Шиверской

— Валентина Иннокентьевна навсегда останется в нашей памяти как мудрый человек и настоящий патриот своей малой родины, — подчеркнул градоначальник. — Будучи талантливым педагогом русского языка и литературы в школе № 17, а затем на ответственных постах в горкоме КПСС, она внесла неоценимый вклад в развитие образования, культуры и патриотическое воспитание молодежи.