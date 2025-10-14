Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске простятся с Почетным гражданином Валентиной Шиверской

Педагог и общественный деятель умерла на 93 году жизни.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутск понес тяжелую утрату: на 93-м году жизни умерла педагог и общественный деятель, Почетный гражданин города Валентина Шиверская. Мэр Иркутска Руслан Болотов выразил глубокие соболезнования родным и близким покойной.

— Валентина Иннокентьевна навсегда останется в нашей памяти как мудрый человек и настоящий патриот своей малой родины, — подчеркнул градоначальник. — Будучи талантливым педагогом русского языка и литературы в школе № 17, а затем на ответственных постах в горкоме КПСС, она внесла неоценимый вклад в развитие образования, культуры и патриотическое воспитание молодежи.

Заслуги Валентины Шиверской были отмечены высокими государственными и региональными наградами, среди которых орден «Знак Почета» и медаль «Ветеран труда». Церемония прощания состоится 15 октября.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий из Усть-Кута Александр Чупров героически погиб в зоне СВО.