В Иркутске простятся с Почетным гражданином Валентиной Шиверской

Иркутск понес тяжелую утрату: на 93-м году жизни умерла педагог и общественный деятель, Почетный гражданин города Валентина Шиверская. Мэр Иркутска Руслан Болотов выразил глубокие соболезнования родным и близким покойной.
— Валентина Иннокентьевна навсегда останется в нашей памяти как мудрый человек и настоящий патриот своей малой родины, — подчеркнул градоначальник. — Будучи талантливым педагогом русского языка и литературы в школе № 17, а затем на ответственных постах в горкоме КПСС, она внесла неоценимый вклад в развитие образования, культуры и патриотическое воспитание молодежи.
Заслуги Валентины Шиверской были отмечены высокими государственными и региональными наградами, среди которых орден «Знак Почета» и медаль «Ветеран труда». Церемония прощания состоится 15 октября.
