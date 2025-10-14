ГОСТ впервые урегулирует габаритные ворота на автодорогах

Так, классификация габаритных ворот установлена по функциональному назначению и принципу их воздействия на транспортные средства и разделяет ворота на два типа: предупреждающие и удерживающие. Первые информируют водителя о нарушении требования по габариту высоты посредством шума и вибрации цепей, ударяющихся о транспортное средство. Вторые удерживают транспортное средство с превышенным габаритом от наезда на искусственное сооружение, перед которым они установлены.