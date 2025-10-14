Больше 20 предметов вытащили из дыхательных путей детей врачи Приморья

В сентябре 2025 года специалисты Краевой детской клинической больницы № 1 во Владивостоке провели серию уникальных операций. Эндоскописты извлекли более 20 различных предметов из дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта юных пациентов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Среди опасных находок оказались магниты, мелкие детали от конструкторов, монеты, батарейки в виде таблеток, палочки от леденцов и даже ювелирные украшения. Одна из последних операций спасла жизнь пятилетней девочке из Находки — врачи удалили крупную арбузную семечку, которая перекрывала дыхательные пути ребенка. Для оказания экстренной помощи бригада медиков на специальном транспорте выехала в портовый город.
Заведующий эндоскопическим отделением больницы Алексей Ткачук пояснил, что подобные ситуации создают прямую угрозу для жизни детей. Малыши не способны оценить опасность, особенно в возрасте, когда все предметы пробуют на вкус. Наибольшую опасность представляют инородные тела в дыхательных путях, которые могут полностью перекрыть доступ воздуха. Если ребенок внезапно начинает кашлять, задыхаться, тяжело дышать или не может говорить — необходимо немедленно вызывать скорую помощь.
Медики настоятельно призывают родителей не оставлять маленьких детей без присмотра и убирать все мелкие предметы, которые ребенок может случайно проглотить или вдохнуть. Бдительность взрослых может предотвратить трагедию и сохранить здоровье ребенка.