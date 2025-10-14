Больше 20 предметов вытащили из дыхательных путей детей врачи Приморья

Заведующий эндоскопическим отделением больницы Алексей Ткачук пояснил, что подобные ситуации создают прямую угрозу для жизни детей. Малыши не способны оценить опасность, особенно в возрасте, когда все предметы пробуют на вкус. Наибольшую опасность представляют инородные тела в дыхательных путях, которые могут полностью перекрыть доступ воздуха. Если ребенок внезапно начинает кашлять, задыхаться, тяжело дышать или не может говорить — необходимо немедленно вызывать скорую помощь.