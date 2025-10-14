Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорофеев и Бобровский вошли в тройку лучших игроков НХЛ на первой неделе

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Источник: Life.ru

На счету 24-летнего россиянина пять заброшенных шайб в трёх матчах. Во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (5:6, буллиты) он оформил хет-трик. Дорофеев лидирует в списке снайперов нынешнего сезона.

Второй звездой недели стал форвард «Оттавы Сенаторз» Шейн Пинто, отметившийся четырьмя голами и одной результативной передачей в двух матчах.

Замкнул тройку вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, одержавший три победы в трёх играх при коэффициенте надёжности 92,5%.

Ранее Life.ru рассказывал, что Александр Овечкин поднялся на седьмое место по очкам в гостевых матчах НХЛ, обойдя Лемьё. На данный момент на счету россиянина 786 очков (457 голов и 329 передач) в играх на выезде.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.