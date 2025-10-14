Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России хотят изменить правила прикрепления к поликлинике

Россияне смогут менять поликлинику раз в три месяца.

Источник: IrkutskMedia.ru

Госдума рассмотрит законопроект об изменениях в правила прикрепления россиян к поликлиникам. Если инициативу примут, то граждане смогут менять медицинское учреждение раз в три месяца, рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов в своем Telegram-канале (18+).

Парламентарий напомнил, что россияне могут сменить поликлинику раз в год. По его словам, граждане жалуются, что это не позволяет в полной мере получать медицинскую помощь. Поэтому нужно разрешить россиянам менять поликлинику раз в три месяца, предлагает депутат.

По мнению Нилова, изменения позволят россиянам быстрее получать необходимую медицинскую помощь. Граждане получат возможность уходить из перегруженного медицинского учреждения в другое, где нет очередей. Кроме того, это снизит нагрузку на врачей, отметил депутат.

Ярослав Нилов добавил, что законопроект разработан депутатами из разных фракций Госдумы.