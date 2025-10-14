В России хотят изменить правила прикрепления к поликлинике

Госдума рассмотрит законопроект об изменениях в правила прикрепления россиян к поликлиникам. Если инициативу примут, то граждане смогут менять медицинское учреждение раз в три месяца, рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов в своем Telegram-канале (18+).
Парламентарий напомнил, что россияне могут сменить поликлинику раз в год. По его словам, граждане жалуются, что это не позволяет в полной мере получать медицинскую помощь. Поэтому нужно разрешить россиянам менять поликлинику раз в три месяца, предлагает депутат.
По мнению Нилова, изменения позволят россиянам быстрее получать необходимую медицинскую помощь. Граждане получат возможность уходить из перегруженного медицинского учреждения в другое, где нет очередей. Кроме того, это снизит нагрузку на врачей, отметил депутат.
Ярослав Нилов добавил, что законопроект разработан депутатами из разных фракций Госдумы.