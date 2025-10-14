В Хабаровске на несколько дней ограничат движение на улице Морозова

В Хабаровске изменились сроки проведения дорожных работ на улице Павла Леонтьевича Морозова. Ограничение движения теперь начнется 16 октября 2025 года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Перенос сроков связан с длительной подготовкой к реконструкции канализационного коллектора. Работы продлятся четыре дня — с 16 по 19 октября. Ограничения затронут участок улицы Морозова между улицами Оборонной и 65-летия Победы.
Важно отметить, что дорогу не будут перекрывать полностью. На протяжении двухсот метров будет организовано сужение проезжей части. Водителям необходимо заранее планировать свои маршруты с учетом этой информации и по возможности выбирать объездные пути.
Дорожные службы просят автолюбителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, которые вызваны необходимыми работами по обновлению городской инфраструктуры.