Венесуэла закрывает посольства в Норвегии и Австралии из-за Нобелевской премии

Правительство Венесуэлы объявило о закрытии посольств в Норвегии и Австралии и открытии новых дипмиссий в Буркина-Фасо и Зимбабве. Об этом пишет Reuters.
Уточняется, что это решение связано со «стратегическим перераспределением ресурсов» и реструктуризацией дипломатической службы. МИД Норвегии подтвердил закрытие венесуэльского посольства в Осло.
На решение также оказала влияние напряжённость после присуждения Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, которая получила награду в конкуренции с Дональдом Трампом. Подчеркивается, что эти события усугубили отношения Венесуэлы с рядом иностранных государств, что отразилось на дипломатической активности.
Напомним, 10 октября Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира. В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп будет продолжать свои усилия по урегулированию конфликтов во всем мире, несмотря на решение Нобелевского комитета.