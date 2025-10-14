Ричмонд
Венесуэла закрывает посольства в Норвегии и Австралии из-за Нобелевской премии

МИД Норвегии подтвердил закрытие венесуэльского посольства в Осло.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Венесуэлы объявило о закрытии посольств в Норвегии и Австралии и открытии новых дипмиссий в Буркина-Фасо и Зимбабве. Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что это решение связано со «стратегическим перераспределением ресурсов» и реструктуризацией дипломатической службы. МИД Норвегии подтвердил закрытие венесуэльского посольства в Осло.

На решение также оказала влияние напряжённость после присуждения Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, которая получила награду в конкуренции с Дональдом Трампом. Подчеркивается, что эти события усугубили отношения Венесуэлы с рядом иностранных государств, что отразилось на дипломатической активности.

Напомним, 10 октября Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира. В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп будет продолжать свои усилия по урегулированию конфликтов во всем мире, несмотря на решение Нобелевского комитета.

