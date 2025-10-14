Адвокат объяснила, в каких случаях за замещение коллеги положена доплата

«Сотрудникам, замещающим временно отсутствующих коллег, доплата полагается не во всех случаях. Все зависит от условий замещения и должностных обязанностей работника. Если сотрудник выполняет схожие обязанности в рамках своей должностной инструкции, где предусмотрено такое замещение, то письменное согласие не требуется и доплата не назначается. Однако при выполнении работы по другой профессии, не указанной в трудовом договоре, требуется письменное согласие сотрудника. Размер доплаты определяется по соглашению сторон», — сказала Яковлева. Ее слова передает агентство «Прайм».