Адвокат объяснила, в каких случаях за замещение коллеги положена доплата

В некоторых случаях за замещение полагается доплата.
В некоторых случаях сотрудникам полагается доплата за замещение временно отсутствующих коллег. Главное условие — выполнение работы по другой профессии, не указанной в должностной инструкции. Это пояснила адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.
«Сотрудникам, замещающим временно отсутствующих коллег, доплата полагается не во всех случаях. Все зависит от условий замещения и должностных обязанностей работника. Если сотрудник выполняет схожие обязанности в рамках своей должностной инструкции, где предусмотрено такое замещение, то письменное согласие не требуется и доплата не назначается. Однако при выполнении работы по другой профессии, не указанной в трудовом договоре, требуется письменное согласие сотрудника. Размер доплаты определяется по соглашению сторон», — сказала Яковлева. Ее слова передает агентство «Прайм».
Вопросы, связанные с замещением сотрудников и дополнительными выплатами, регулируются трудовым законодательством, как и порядок отзыва работников из отпуска. Ранее сообщалось, что за нарушение процедуры отзыва сотрудника из отпуска работодателям в России грозят штрафы до 50 тысяч рублей. Закон требует обязательного согласия работника как при отзыве из отпуска, так и при выполнении обязанностей по другой профессии.