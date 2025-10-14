Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии мира Мачадо демонической ведьмой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал оппозиционного политика и лауреата Нобелевской премии Марию Корине Мачадо демонической ведьмой. Об этом написало издание Newsweek.
— Мадуро раскритиковал лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, назвав ее «демонической ведьмой» через несколько дней после того, как ей присудили Нобелевскую премию мира 2025 года, — сказано в статье, передает Lenta.ru.
Генеральный секретарь левой партии Podemos в Испании Ионе Беларра прокомментировала результаты присуждения Нобелевской премии мира в 2025 году. Она осудила итоги присуждения Нобелевской премии мира и написала в соцсети X, что ее сейчас получают путчисты и военные преступники.
Лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корина Мачадо, ставшая лауреатом Нобелевской премии мира, посвятила свою награду президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, которому не удалось взять премию, будучи номинантом. Она подчеркнула, что такое событие является признанием борьбы всех венесуэльцев за свободу.
Предполагалось, что премию получит Трамп. С начала его президентского срока многие политики и специалисты по всему миру выдвигали его кандидатуру, особенно после решений главы Белого дома в рамках конфликта в секторе Газа.