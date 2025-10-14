Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка во Владивостоке

Прокуратура взяла на особый контроль расследование нападения собаки на маленького ребенка во Владивостоке. Случай произошел 10 августа 2025 года рядом с домом на улице Посьетской. Принадлежащая одному из местных жителей домашняя собака набросилась на двухлетнего мальчика, в результате чего ребенок получил укушенные раны. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».