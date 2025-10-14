Во время парада на башне танка КНДР заметили странный предмет: подробнее

На недавно продемонстрированной в Пхеньяне новой модификации корейского танка «Чхонма-20» (M2020) заметили необычный цилиндрический элемент, расположенный в корме башни с левой стороны. «Российская газета» обратила внимание, что данный купол может быть кожухом антенны одной из бортовых систем.
Эксперты предполагают, что этот цилиндр может выполнять функции радиолокационной станции или элемента спутниковой навигации. Аналогичный цилиндрический элемент был также замечен на новой реактивной системе залпового огня (РСЗО) северокорейского производства, где он установлен за бронированной кабиной.
Появление таких устройств свидетельствует о попытках Северной Кореи оснастить свою технику современными средствами связи и навигации, что может значительно повысить эффективность управления и боевых возможностей машин. Однако точное назначение данного цилиндра официально не раскрывается.
Известно, что масштабный парад в Пхеньяне прошел 10 октября. Сначала зрители увидели военные оркестры и парадные колонны солдат. Затем на сцену прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын. Он приехал на российском лимузине «Аурус», который ему подарил президент России Владимир Путин.