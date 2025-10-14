Во время парада на башне танка КНДР заметили странный предмет: подробнее

На недавно продемонстрированной в Пхеньяне новой модификации корейского танка «Чхонма-20» (M2020) заметили необычный цилиндрический элемент, расположенный в корме башни с левой стороны. «Российская газета» обратила внимание, что данный купол может быть кожухом антенны одной из бортовых систем.