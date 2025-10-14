Бастрыкин контролирует дело сироты из Хабаровского края, девять лет ждущей жилье

Девушка стоит на учете среди тех, кому государство обязано предоставить жилье, уже более девяти лет, однако свою квартиру она так и не получила. В сентябре этого года ее наконец включили в специализированную очередь на получение жилищного сертификата, но затем сообщили, что денег на эти цели в бюджете нет. Многочисленные жалобы в различные инстанции никакого результата не принесли.