Бастрыкин контролирует дело сироты из Хабаровского края, девять лет ждущей жилье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил возбудить уголовное дело после обращения молодой женщины из Хабаровского края, оставшейся без родителей. Она написала главе ведомства через его приемную в социальной сети «ВКонтакте», рассказав о многолетнем нарушении своих жилищных прав. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Девушка стоит на учете среди тех, кому государство обязано предоставить жилье, уже более девяти лет, однако свою квартиру она так и не получила. В сентябре этого года ее наконец включили в специализированную очередь на получение жилищного сертификата, но затем сообщили, что денег на эти цели в бюджете нет. Многочисленные жалобы в различные инстанции никакого результата не принесли.
После ее обращения в Следственном управлении по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области начали проверку. Изучив материалы, Александр Бастрыкин дал прямое указание руководителю управления Станиславу Белянскому возбудить уголовное дело. Глава СК потребовал личного доклада о ходе и результатах расследования.
Исполнение этого поручения взято на особый контроль центральным аппаратом Следственного комитета.