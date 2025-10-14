Эксперт предупредила об опасности магнитных бурь для метеозависимых

Врач-терапевт Ирина Ярцева в интервью NEWS.ru рассказала, как метеозависимым людям следует вести себя в периоды магнитных бурь. Специалист подчеркнула, что реакция на это явление у каждого человека индивидуальна: одни не ощущают никаких изменений, а у других может значительно ухудшиться самочувствие.
— Если вы знаете о своей чувствительности и в прогнозе объявлена магнитная буря, постарайтесь избегать нагрузок и отложите поездки за рулем, — посоветовала доктор. — Самый надежный вариант — провести этот день дома, обязательно имея при себе необходимые лекарства.
Главным правилом она назвала регулярный контроль артериального давления, так как именно его перепады часто вызывают недомогание. При ухудшении состояния рекомендуется измерять давление и, проконсультировавшись с врачом, скорректировать дозировку привычных препаратов.
Ярцева успокоила, что специально готовиться к геомагнитным возмущениям не нужно, поскольку человеческий организм в целом хорошо к ним приспособлен. Для поддержки себя в такие дни достаточно просто пить больше воды.