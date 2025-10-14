Ричмонд
SpaceX запустила корабль Starship в 11-й испытательный полёт

Компания Маска отправила ракету Starship с космодрома в штате Техас.

Источник: Комсомольская правда

В 11-ый испытательный полет отправился прототип корабля Starship компании SpaceX. Запуск с техасского космодрома Starbase произошел в 02:24 по московскому времени.

Уточняется, что полет аппарата продлится около часа и завершится приводнением в Индийском океане. Среди ключевых задач — выпуск восьми симуляторов спутников Starlink и испытание новых систем, которые в будущем должны обеспечить возвращение прототипа на стартовую площадку.

Кроме этого, основатель компании Илон Маск планирует сделать Starship универсальной системой для полетов на орбиту, запуска спутников, а также для миссий к Луне и Марсу.

Напомним, предыдущий старт ракеты в конце августа прошел успешно.

Ранее ракета Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX была запущена со спутниками для американской военной космической разведки (НУВКР).

