Во Владивостоке задерживаются авиарейсы из-за технических неисправностей

Во вторник, 14 октября, аэропорт Владивостока столкнулся с задержками авиарейсов. Вылет самолета в Улан-Удэ отложен по техническим причинам. Эта ситуация связана с другими полетами — из Южно-Сахалинска во Владивосток задержан утренний рейс авиакомпании «Аврора», который теперь выполнит только резервный борт поздним вечером. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».