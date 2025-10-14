Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке задерживаются авиарейсы из-за технических неисправностей

Сложности наблюдаются в хабаровском аэропорту.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 14 октября, аэропорт Владивостока столкнулся с задержками авиарейсов. Вылет самолета в Улан-Удэ отложен по техническим причинам. Эта ситуация связана с другими полетами — из Южно-Сахалинска во Владивосток задержан утренний рейс авиакомпании «Аврора», который теперь выполнит только резервный борт поздним вечером. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Также сложности наблюдаются в хабаровском аэропорту, где задерживаются рейсы во Владивосток и обратно. Перевозчики обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всеми положенными услугами во время ожидания.

Дальневосточная транспортная прокуратура взяла ситуацию на особый контроль. В случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по телефону 8 (924) 201−57−60. Актуальную информацию о времени вылета рекомендуется уточнять на онлайн-табло аэропортов.