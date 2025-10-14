Уроки страха: агрессивная школьница из посёлка Пластун терроризирует одноклассников

Прокуратура Приморья начала проверку по фактам систематического агрессивного поведения учащейся девятого класса одной из школ посёлка Пластун Тернейского муниципального округа. Поводом послужили публикации в социальных сетях, в том числе видеозаписи, на которых зафиксировано, как школьница избивает сверстников, провоцирует ссоры и ведёт себя агрессивно в учебном заведении, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Согласно сообщениям в интернете, девочка неоднократно избивала одноклассников, включая мальчиков, в том числе прямо на уроках. На одном из видео видно, как она плюёт одному из учеников в лицо. Родители школьников обеспокоены происходящим и утверждают, что ситуация остаётся без должной реакции со стороны школы.
В рамках проверки прокуратура намерена выяснить все обстоятельства произошедшего, оценить действия администрации школы по предотвращению подобных инцидентов, а также установить, насколько исполняется законодательство в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетними. Также будет дана правовая оценка действиям родителей учащейся. Все необходимые меры прокурорского реагирования будут приняты по итогам проверки. Ход и результаты рассмотрения находятся под контролем надзорного органа.