Уроки страха: агрессивная школьница из посёлка Пластун терроризирует одноклассников

Прокуратура Приморья начала проверку по фактам систематического агрессивного поведения учащейся девятого класса одной из школ посёлка Пластун Тернейского муниципального округа. Поводом послужили публикации в социальных сетях, в том числе видеозаписи, на которых зафиксировано, как школьница избивает сверстников, провоцирует ссоры и ведёт себя агрессивно в учебном заведении, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.