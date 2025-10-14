Стилист раскрыла, что обязательно должно быть в вашем шкафу

Каждый человек мечтает о стильном и удобном гардеробе, который легко сочетать в повседневной жизни. Модный стилист Алиса Скворцова рассказала KP.RU, что должен включать в себя базовый гардероб как для женщин, так и для мужчин.
— Важно иметь несколько белых футболок и рубашек, а также две-три пары джинсов, так как они быстро изнашиваются. Чем больше вариантов, тем легче подбирать образы, — поделилась эксперт.
По ее словам, главными элементами являются вещи, идеально сидящие по фигуре, такие как качественные джинсы, белая рубашка, стильная сумка и акцентные аксессуары. Для женщин важным элементом будет также нарядное платье, а для мужчин — костюм в стиле кэжуал и футболки с принтами.
— Белый топ, классические брюки, яркие кеды и выразительные аксессуары — все это легко сочетается, превращая обычный аутфит в стильный шедевр. Базовый гардероб — это не скукотища, а ваш личный модный холст, — добавила стилист.
Что касается цветовой палитры, то здесь основными остаются классические оттенки: черный, серый, бежевый и белый. Эти цвета являются фундаментом для ярких акцентов и смелых сочетаний.