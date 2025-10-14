Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии раскритиковали Мерца и Бербок: их политика привела к упадку страны

BZ: Германия утратила влияние на мировой арене из-за политики Мерца и Бербок.

Источник: Комсомольская правда

В результате политики немецкого правительства в лице экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и канцлера Фридриха Мерца по конфликту в Газе Германия полностью утратила свое международное влияние. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

«Германия утратила влияние не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге. Министр иностранных дел Анналена Бербок, канцлер Шольц, а теперь и Мерц растратили это доверие», — передает издание.

Как отмечается в статье, Мерц не проявил себя на прошедшем саммите: не устраивал пресс-конференций, не участвовал в важных обсуждениях, а лишь наблюдал со стороны.

Кроме этого, как отмечает автор, причинами такого развития событий стали спорные заявления Бербок в октябре 2024 года. Они могли быть восприняты как оправдание израильских атак на мирных жителей. Теперь правительство ФРГ пожинает плоды этих слов.

Ранее KP.RU писал, что после заявлений главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по украинскому вопросу Мерц выступил с резкой критикой в ее адрес, отметив, что Германии теперь придется противодействовать решениям Брюсселя.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше