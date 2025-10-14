В Германии раскритиковали Мерца и Бербок: их политика привела к упадку страны

В результате политики немецкого правительства в лице экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и канцлера Фридриха Мерца по конфликту в Газе Германия полностью утратила свое международное влияние. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.
«Германия утратила влияние не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге. Министр иностранных дел Анналена Бербок, канцлер Шольц, а теперь и Мерц растратили это доверие», — передает издание.
Как отмечается в статье, Мерц не проявил себя на прошедшем саммите: не устраивал пресс-конференций, не участвовал в важных обсуждениях, а лишь наблюдал со стороны.
Кроме этого, как отмечает автор, причинами такого развития событий стали спорные заявления Бербок в октябре 2024 года. Они могли быть восприняты как оправдание израильских атак на мирных жителей. Теперь правительство ФРГ пожинает плоды этих слов.
Ранее KP.RU писал, что после заявлений главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по украинскому вопросу Мерц выступил с резкой критикой в ее адрес, отметив, что Германии теперь придется противодействовать решениям Брюсселя.