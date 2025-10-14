Ричмонд
Товарищеский матч футбольных сборных РФ и Боливии посвятят Никите Симоняну

Перед игрой российских и боливийских футболистов выступит народный артист России Лев Лещенко.

Источник: Аргументы и факты

Российская футбольная сборная проведёт товарищеский матч с командой Боливии, игру посвятят лучшему бомбардиру московского клуба «Спартака» Никите Симоняну, который 12 октября отпраздновал 99-летие.

Футболисты встретятся в Москве 14 октября. В Российском футбольном союзе сообщили, что перед игрой выступит народный артист России Лев Лещенко, который исполнит песню «Я люблю тебя, жизнь».

Эту композицию и церемонию открытия также посвятят Симоняну. На пресс-конференции перед матчем, что капитан сборной России выйдет в специальной повязке с изображением легендарного футболиста.

В играх за «Спартак» Симонян забил 160 голов. В составе этого клуба он четыре раза выигрывал чемпионат СССР и дважды — кубок Советского Союза. Симонян также выступал за московские «Крылья Советов». В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне.

Ранее также сообщалось, что 10 октября на стадионе «Волгоград Арена» российские футболисты в товарищеском матче победили национальную команду Ирана со счётом 2:1.