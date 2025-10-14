Товарищеский матч футбольных сборных РФ и Боливии посвятят Никите Симоняну

В играх за «Спартак» Симонян забил 160 голов. В составе этого клуба он четыре раза выигрывал чемпионат СССР и дважды — кубок Советского Союза. Симонян также выступал за московские «Крылья Советов». В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне.