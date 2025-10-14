Станет достоянием России: Геммолог предрёк имя уникальному алмазу в 340 карат

Согласно гипотезе, такие алмазы образуются на границе верхней и нижней мантии, на глубине около 600 км (в 4 раза глубже обычных), а их возраст — 450−650 млн лет. Они формировались в эпоху суперконтинента Гондваны. Есть предположение, что на поверхность их выносят не кимберлитовые трубки, а тектонические процессы. Даже будучи обломком более крупного кристалла, этот алмаз весом 340 карат — абсолютно уникальная находка.