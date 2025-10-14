Ричмонд
Камчатская полиция отреагировала на обстрел автобуса

Полиция Камчатки выясняет обстоятельства нападения на автобус. Сотрудники оперативно прибыли на место происшествия, провели осмотр автобуса, зафиксировали характер повреждений. В настоящее время по данному инциденту проводится проверка. Об этом заявили в официальном telegram-канале полиции Камчатки.

