Олег Кожемяко поддержал инициативу Валентины Матвиенко по изменениям в ОМС

Кожемяко поддержал предложение Валентины Матвиенко о том, чтобы неработающие трудоспособные граждане сами оплачивали взносы за обязательное медицинское страхование. По его мнению, высвобожденные бюджетные средства можно будет направить на обновление оборудования и ремонт больниц, а также на привлечение новых кадров в систему здравоохранения.