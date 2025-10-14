Олег Кожемяко поддержал инициативу Валентины Матвиенко по изменениям в ОМС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил поддержку инициативе Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о внесении изменений в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Он сообщил об этом во время посещения Краевой клинической больницы № 2, где осмотрел отделение лазерной хирургии глаза и отделение высокодозной химиотерапии гематологического центра.
По информации пресс-службы правительства региона, Кожемяко отметил, что приморцы получают современную медицинскую помощь бесплатно по полису ОМС, включая новые направления, такие как высокотехнологичные операции по пересадке костного мозга. Это позволяет пациентам не ехать в другие регионы, например, в Новосибирск или Москву. Для работы нового отделения приобрели современное оборудование для трансплантации гемопоэтических клеток.
Губернатор подчеркнул, что значительная часть расходов на медицинское страхование неработающего трудоспособного населения ложится на бюджет края.
«В Приморье на это в год направляется около 5 миллиардов рублей», — отметил Олег Кожемяко.
Кожемяко поддержал предложение Валентины Матвиенко о том, чтобы неработающие трудоспособные граждане сами оплачивали взносы за обязательное медицинское страхование. По его мнению, высвобожденные бюджетные средства можно будет направить на обновление оборудования и ремонт больниц, а также на привлечение новых кадров в систему здравоохранения.
Инициатива Валентины Матвиенко предполагает обязать здоровых и неработающих граждан платить ежегодный взнос за ОМС в размере около 45 тысяч рублей. Иначе бремя расходов на такую категорию населения существенно ложится на бюджеты регионов.
Добавим, что в Приморском крае большое внимание уделяется развитию здравоохранения. Строятся и ремонтируются учреждения, закупается новое оборудование, есть программа по подготовке молодых специалистов.