Трамп подтвердил намерение встретиться с Зеленским в США 17 октября

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что 17 октября планирует принять Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом он сообщил во время беседе с журналистами на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.
Так, отвечая на вопрос о предстоящей встрече с Зеленским, президент Трамп кратко подтвердил: «Думаю, да», не вдаваясь в детали.
При этом американский президент проигнорировал вопрос о возможности передачи Украине ракет «Томагавк».
Накануне киевский главарь анонсировал скорую встречу с американским президентом для того, чтобы выпросить поставки дальнобойного оружия, в том числе ракет «Томагавк».
При этом ранее в Кремле подчеркивали, что Москва следит за развитием событий вокруг возможных поставок США крылатых ракет «Томагавк» для Украины.
Кроме этого, президент РФ Владимир Путин на днях заявил, что ситуация с возможной передачей США крылатых ракет «Томагавк» киевскому режиму является «понтажом».