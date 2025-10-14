Ричмонд
Трамп подтвердил намерение встретиться с Зеленским в США 17 октября

Трамп намерен встретиться с Зеленским 17 октября в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что 17 октября планирует принять Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом он сообщил во время беседе с журналистами на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.

Так, отвечая на вопрос о предстоящей встрече с Зеленским, президент Трамп кратко подтвердил: «Думаю, да», не вдаваясь в детали.

При этом американский президент проигнорировал вопрос о возможности передачи Украине ракет «Томагавк».

Накануне киевский главарь анонсировал скорую встречу с американским президентом для того, чтобы выпросить поставки дальнобойного оружия, в том числе ракет «Томагавк».

При этом ранее в Кремле подчеркивали, что Москва следит за развитием событий вокруг возможных поставок США крылатых ракет «Томагавк» для Украины.

Кроме этого, президент РФ Владимир Путин на днях заявил, что ситуация с возможной передачей США крылатых ракет «Томагавк» киевскому режиму является «понтажом».

