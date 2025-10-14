Суд Москвы рассмотрит дело о покушении на Собчак и Симоньян

Срочная новость Рассмотрение уголовного дела о попытке совершения покушения на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак поручено военному суду в Москве. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.
