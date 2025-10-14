Ричмонд
Трамп заявил, что США с введением пошлин стали богатейшей страной мира

Недавно Трамп объявил, что с 1 ноября Вашингтон введёт новые меры в отношении Китая.

Источник: Комсомольская правда

США достигли высокого уровня богатства во многом благодаря введению таможенных пошлин, что делает их самой богатой страной в мире. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Я считаю, что с пошлинами мы стали самой богатой страной на планете, мы получаем сотни миллиардов долларов», — отметил он в разговоре с журналистами на борту самолёта по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп объявил 10 октября, что с 1 ноября Вашингтон введёт новые меры в отношении Китая.

В частности, тарифы на импорт китайских товаров будут увеличены на 100%, а экспорт программного обеспечения будет поставлен под контроль. В результате совокупный уровень тарифов на товары из КНР может достигнуть 130%. Трамп подчеркнул, что эти действия являются ответом на «чрезвычайно агрессивную позицию» Пекина.

