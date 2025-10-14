Ричмонд
Range Rover с Алеком Болдуином и его братом влетел в дерево в Нью-Йорке

Американский актёр Алек Болдуин вместе с братом Стивеном стал участником дорожно-транспортного происшествия в Нью-Йорке. Инцидент произошёл в Ист-Хэмптоне, сообщает портал TMZ.

Алек Болдуин попал в ДТП. Видео © TikTok / PageSix.

Внедорожник Range Rover, в котором находились Болдуины, врезался в дерево. На видео с места происшествия актёр изображён разговаривающим рядом с повреждённым автомобилем.

Кто был за рулём автомобиля и что стало причиной столкновения с деревом, не сообщается. Нет также данных о пострадавших.

Напомним, что летом суд отклонил иск актёра Алека Болдуина против прокуроров, в котором он обвинил их преследовании и нарушении гражданских прав. Это было связано с судебным процессом после трагедии на съёмках фильма «Случайный выстрел», где Болдуин случайно застрелил оператора.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.